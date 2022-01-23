На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США

В аэропорт «Борисполь» на Укарине прибыл самолёт со второй партией военной помощи США. Об этом сообщает издание «НВ». Первая партия военной помощи США — вооружение общим весом 90 тонн — прибыла на Украину 22 января.
Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin, — сообщило издание.
В материале рассказали также, что в Пентагоне продемонстрировали, как готовят боеприпасы, оружие и другое оборудования для отправки Киеву. Соответствующие фото размещены на сайте минобороны Украины.
Грузовой самолёт Boeing 747 с новой партией американского вооружения для ВСУ вылетел днём в воскресенье, 23 января, из аэропорта немецкого Франкфурта.
Первая партия военной помощи от США поступила на Украину 22 января. Груз содержал около 90 тонн летального оружия. Таким образом США продемонстрировали «приверженность укреплению обороноспособности» страны.