На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США

В аэропорт «Борисполь» на Укарине прибыл самолёт со второй партией военной помощи США. Об этом сообщает издание «НВ». Первая партия военной помощи США — вооружение общим весом 90 тонн — прибыла на Украину 22 января.

Фото: ua.usembassy.gov ua.usembassy.gov

Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin, — сообщило издание.

В материале рассказали также, что в Пентагоне продемонстрировали, как готовят боеприпасы, оружие и другое оборудования для отправки Киеву. Соответствующие фото размещены на сайте минобороны Украины.

Грузовой самолёт Boeing 747 с новой партией американского вооружения для ВСУ вылетел днём в воскресенье, 23 января, из аэропорта немецкого Франкфурта.