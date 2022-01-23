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7 минут назад

На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США

В аэропорт «Борисполь» на Укарине прибыл самолёт со второй партией военной помощи США. Об этом сообщает издание «НВ». Первая партия военной помощи США — вооружение общим весом 90 тонн — прибыла на Украину 22 января.

На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США
Фото: ua.usembassy.govua.usembassy.gov

Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin, — сообщило издание.

В материале рассказали также, что в Пентагоне продемонстрировали, как готовят боеприпасы, оружие и другое оборудования для отправки Киеву. Соответствующие фото размещены на сайте минобороны Украины.

США укрепят военный потенциал Украины

Грузовой самолёт Boeing 747 с новой партией американского вооружения для ВСУ вылетел днём в воскресенье, 23 января, из аэропорта немецкого Франкфурта.

Первая партия военной помощи от США поступила на Украину 22 января. Груз содержал около 90 тонн летального оружия. Таким образом США продемонстрировали «приверженность укреплению обороноспособности» страны.

Армия,Пентагон,
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