Хакеры слили в интернет данные «Алмаз-Антея»

Неизвестные слили в Даркнет данные оборонного предприятия «Алмаз-Антей». В сообщении указано, что это сделано в рамках расплаты за российскую агрессию в сторону Украины. Объём данных, отправленных в Сеть на продажу составил 9 ГБ, передаёт Telegram-канал Readovka.

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В тексте объявления по продажи секретной информации сказано, что данный поступок — это «плата» за военную агрессию России против Украины.

Как только мы разместили старую версию, мы получили несколько угроз расправы с требованием удалить её. Мы удалили. Теперь мы публикуем все данные, — написано в релизе.

Ранее хакеры взломали британский ювелирный дом Graff Diamonds, в результате которого они завладели данными состоятельных клиентов. В их числе оказались высокопоставленные граждане различных стран, актёры и магнаты.