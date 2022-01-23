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1 час назад

В Белоруссию прибыл эшелон с российскими военными

Очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Белоруссию.

В Белоруссию прибыл эшелон с российскими военными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики, наши военные прибыли на железнодорожную станции «Полонка» (Брестская область).

Подчеркивается, что военнослужащие из РФ продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии.

Напомним, Россия и Белоруссия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства.

На завершающем этапе данного мероприятия с 10 по 20 февраля пройдут учения «Союзная решимость-2022», в рамках которых на военных полигонах в Белоруссии проведут боевые стрельбы, а на отдельных приграничных участках местности страны – тактические мероприятия.

Кроме того, военные РФ и Белоруссии отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.

Ранее помощник Министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов раскрыл детали совместных с РФ военных учений.

Армия,В мире,Олег Воинов,Министерство обороны,РИА Новости,
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