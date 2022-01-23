В США раскрыли план «нейтрализации» Калининграда в случае войны с РФ

Специалист Лексингтонского института в США Сара Уайт рассказала, какие меры в случае военного конфликта с Россией необходимо принять западным странам для того, чтобы снизить влияние фактора Калининграда, либо вообще «нейтрализовать» его.

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В статье для американского аналитического центра в области национальной безопасности 19FortyFive она отметила, что этот российский регион с высокой долей вероятности доставит НАТО много проблем.

Сара Уайт объяснила, что граничащая с Польшей и Литвой Калининградская область надежно защищена. На ее территории размещены оснащенные крылатыми ракетами истребители и высокоточные комплексы «Искандер-М».

Чтобы свести к нулю военную мощь региона, соседние страны обязаны принять комплекс необходимых мер чем быстрее, тем лучше. В частности, по мнению аналитика, Вильнюсу и Варшаве следует закупить современную американскую технику, в том числе танки и самолеты. А также зенитные комплексы Patriot.