Раскрыт план «нейтрализации» Калининграда в войне с Россией

Страны Запада могут прибегнуть к плану по нейтрализации Калининграда в случае вооруженного конфликта НАТО с Россией. Способ раскрыла аналитик Лексингтонского института, США, Сара Уайт для американского издания 19FortyFive.

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В публикации отмечается, что российский полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить «много головной боли» Североатлантическому альянсу. Регион прекрасно вооружен, в частности, высокоточным оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и истребителями с крылатыми ракетами. Также Калининградская область является местом базирования внушительного российского ВМФ, и эту угрозу необходимо нивелировать, подчеркивает обозреватель.

Согласно изданию, задачу по нейтрализации региона в случае войны можно возложить на соседей-членов НАТО — Польшу и Литву, что, впрочем, сделать будет непросто. Поэтому европейским государствам необходимо срочно усилить противовоздушную оборону и вооружение, разместив на своей территории комплексы, способные бороться с российским оружием. Обозреватель уверена, что эффективным стало бы приобретение американских зенитных комплексов (ЗРК) Patriot, танков M1 Abrams и самолетов пятого поколения F-35 Lightning II.

Автор материала добавила, что Литва не может себе позволить столь дорогостоящие вооружения, однако поставить системы противоракетной обороны ей необходимо.