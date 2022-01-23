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30 минут назад

Испания попросила направить в Болгарию истребителя для сдерживания России

Военный обозреватель Мигель Гонсалес заявил, что Испания призвала направить в Болгарию истребители-бомбардировщики ВВС в рамках развертывания сил для сдерживания «агрессии» со стороны России. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание EL PAÍS.

Испания приняла меры для сдерживания «агрессии» со стороны России
Фото: ReutersReuters

Как говорится в публикации, Испания намерена на следующей неделе включить фрегат «Блас де Лезо» в постоянный союзный флот. Он примет участие в патрулях по Черному морю в период максимальной напряженности в отношениях стран НАТО и США с Россией в связи с угрозой эскалации конфликта с Украиной.

В то же время руководитель Министерства иностранных дел Испании Маргарита Роблес заявила о приверженности страны НАТО, однако подчеркнула, что правительство страны продолжает надеяться на дипломатическое решение нынешнего кризиса, появившегося из-за «растущей агрессии» РФ против Украины.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова указала, что военное ведомство республики в качестве меры поддержки может направить Украине артиллерийские снаряды. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США в ближайшие несколько месяцев продолжат оказывать Украине военную помощь для укрепления обороны страны.

Армия,Министерство обороны,НАТО,Администрация США,Газета.Ru,
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