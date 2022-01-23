Испания приняла меры для сдерживания «агрессии» со стороны России

Военный обозреватель Мигель Гонсалес заявил, что Испания призвала направить в Болгарию истребители-бомбардировщики ВВС в рамках развертывания сил для сдерживания «агрессии» со стороны России. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание EL PAÍS.

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Как говорится в публикации, Испания намерена на следующей неделе включить фрегат «Блас де Лезо» в постоянный союзный флот. Он примет участие в патрулях по Черному морю в период максимальной напряженности в отношениях стран НАТО и США с Россией в связи с угрозой эскалации конфликта с Украиной.

В то же время руководитель Министерства иностранных дел Испании Маргарита Роблес заявила о приверженности страны НАТО, однако подчеркнула, что правительство страны продолжает надеяться на дипломатическое решение нынешнего кризиса, появившегося из-за «растущей агрессии» РФ против Украины.