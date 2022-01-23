Сириия потребовала вывода военных США из страны

МИД Сирии снова потребовал вывода военного контингента США с северо-востока страны. Это связано с попыткой боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, запрещенная ООН) захватить тюрьму в городе Эль-Хасаке. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

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По информации официального Дамаска, в результате действий авиации США и формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) были разрушены объекты инфраструктуры в провинции Эль-Хасака. Как указали в сирийском внешнеполитическом ведомстве, тысячи мирных жителей были вынуждены бросить свои дома и искать убежище на подконтрольной сирийскому правительству территории.

В МИД Сирии подчеркнули, что страна осуждает действия военного контингента США, которые «усугубили страдания» тысяч мирных жителей, и требует их вывода.

В тексте заявлении указано, что действия боевиков SDF и американских сил «приравниваются к военным преступлениям и преступлениям против человечности».