Сириия потребовала вывода военных США из страны

МИД Сирии снова потребовал вывода военного контингента США с северо-востока страны. Это связано с попыткой боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, запрещенная ООН) захватить тюрьму в городе Эль-Хасаке. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.
По информации официального Дамаска, в результате действий авиации США и формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) были разрушены объекты инфраструктуры в провинции Эль-Хасака. Как указали в сирийском внешнеполитическом ведомстве, тысячи мирных жителей были вынуждены бросить свои дома и искать убежище на подконтрольной сирийскому правительству территории.
В МИД Сирии подчеркнули, что страна осуждает действия военного контингента США, которые «усугубили страдания» тысяч мирных жителей, и требует их вывода.
В тексте заявлении указано, что действия боевиков SDF и американских сил «приравниваются к военным преступлениям и преступлениям против человечности».
Ранее сирийские СМИ сообщили, что террористы ИГ предприняли попытку побега из тюрьмы в Эль-Хасаке на территории, подконтрольной арабо-курдским формированиям «Сирийские демократические силы» (SDF). По предварительным данным, несколько бойцов SDF получили ранения, подорвав машину со смертником.