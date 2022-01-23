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19 минут назад

МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны

МИД Сирии снова потребовал вывода военного контингента США с северо-востока страны. Это связано с попыткой боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, запрещенная ООН) захватить тюрьму в городе Эль-Хасаке. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

Сириия потребовала вывода военных США из страны
Фото: ReutersReuters

По информации официального Дамаска, в результате действий авиации США и формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) были разрушены объекты инфраструктуры в провинции Эль-Хасака. Как указали в сирийском внешнеполитическом ведомстве, тысячи мирных жителей были вынуждены бросить свои дома и искать убежище на подконтрольной сирийскому правительству территории.

В МИД Сирии подчеркнули, что страна осуждает действия военного контингента США, которые «усугубили страдания» тысяч мирных жителей, и требует их вывода.

В тексте заявлении указано, что действия боевиков SDF и американских сил «приравниваются к военным преступлениям и преступлениям против человечности».

Ранее сирийские СМИ сообщили, что террористы ИГ предприняли попытку побега из тюрьмы в Эль-Хасаке на территории, подконтрольной арабо-курдским формированиям «Сирийские демократические силы» (SDF). По предварительным данным, несколько бойцов SDF получили ранения, подорвав машину со смертником.

Армия,В мире,ООН,МИД,Исламское государство,РИА Новости,
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