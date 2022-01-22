Пушилин заявил о 120-тысячной группировке ВСУ на линии соприкосновения

«То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны — порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной», — сказал он, добавив, что постоянно увеличивается количество военной техники.