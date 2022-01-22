Генерал ВСУ назвал сценарий «быстрого присоединения» Украины к России

Украинские военные продолжают высказываться в СМИ о возможной военной агрессии со стороны России. В частности, генерал ВСУ Сергей Кривонос раскрыл в интервью телеканалу Ukrlife детали сценария быстрого захвата Украины Россией.

Фото: Операция объединенных сил Операция объединенных сил

«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», - полагает Кривонос.

Он заявил, что вертолеты ВС России смогут обойти систему ПВО Украины. После установки контроля над взлетно-посадочными полосами, наступит второй этап. Военно-транспортные самолеты доставят в окрестности Киева солдат и боевую технику. По мнению Кривоноса, операция будет проведена очень быстро.

Отметим, что западные СМИ постоянно публикуют информацию о разработке Москвой разнообразных планов захвата соседнего государства. Эти публикации, как ранее писал «Рамблер», вызывают тревогу у лидеров стран Евразии. К примеру, Си Цзиньпин обратился к Владимиру Путину с просьбой отложить нападение на Украину хотя бы на время проведения Олимпиады в Пекине.