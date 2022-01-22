Боевые учения Ирана, России и Китая в Индийском океане показали на видео

В Индийском океане проходят совместные боевые учения Ирана , России и Китая . На кадрах военно-морские силы отрабатывают захват судна противника, стрельбу по морским целям в разное время суток.

С российской стороны в учениях принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота. Учения «Морской пояс безопасности — 2022» проходят с 18 по 22 января, они призваны обеспечить спокойную морскую торговлю в северной части акватории Индийского океана и улучшить координацию региональных и трансрегиональных ВМС.