Украинские силовики обстреляли территорию ДНР

Подконтрольные Киеву войска обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), нарушив в очередной раз бессрочное перемирие в Донбассе.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.
Отмечается, что при обстрелах территории республики подконтрольные Киеву войска использовали гранатомёты.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что Киев ведёт подготовку к эскалации вооружённого конфликта в Донбассе, перебрасывая к линии соприкосновения реактивные системы залпового огня.
По его словам, шесть единиц РСЗО «Смерч» и две единицы РСЗО «Ураган» были разгружены на железнодорожной станции Красноармейск.
Кроме того, отмечается, что в зону проведения так называемой «операции объединённых сил» прибыли снайперы из состава 74 разведывательного батальона и спецподразделения СБУ «Альфа» и боевики «Правого сектора» *, отмечена активная поставка различных боеприпасов.
* Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года «Правый сектор» был признан в России экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена