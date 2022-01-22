В США рассказали о шпионящих за Россией самолетах

США и их союзники только в последнюю среду подняли в воздух десять самолетов-шпионов для наблюдения за российскими войсками, рассказывает американское издание 19FortyFive.

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В публикации отмечается, что всего в мероприятиях приняли участие самолеты-разведчики из пяти стран: американские P-8A Poseidon, RC-12X Guardrail, RC-135W Rivet Joint и E-8 Joint STARS, британские P-8A Poseidon и RC-135W Rivet Joint, шведские S100D и S102B, немецкий P-3C Orion и норвежский Falcon 20ECM.

Согласно изданию, данные самолеты «находились в воздухе, отслеживая российские наземные, воздушные и военно-морские силы».