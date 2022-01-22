«Готовятся к атаке»: НАТО стянула войска к границам с Россией

Военнослужащие организации НАТО от Франции, Германии и Канады прибыли в Прибалтику для учений в случае якобы нападения России на Украину. Солдаты отрабатывают приемы, чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию событий. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

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«Территория Прибалтики с запада Санкт-Петербурга кишит войсками НАТО. Они готовятся к атаке [России на Украину], прячась в лесах и болотах и опасаясь местного русскоязычного населения», — пишет издание «ИноСМИ» со ссылкой на французскую прессу.

Что еще делают солдаты НАТО на границе:

В Латвии командуют канадцы, в Литве — военные Германии. Американские солдаты дислоцированы в Польше вместе с румынским, хорватскими и британскими военными.

Предложения России по гарантиям безопасности включают в себя требования вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии. Такое требование Москвы о возвращении Альянса к конфигурации 1997 года озвучил глава МИД России Сергей Лавров.