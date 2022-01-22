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43 минуты назад

Le Figaro: НАТО стянула войска к границам с Россией. Детали подготовки к войне

Военнослужащие организации НАТО от Франции, Германии и Канады прибыли в Прибалтику для учений в случае якобы нападения России на Украину. Солдаты отрабатывают приемы, чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию событий. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

«Готовятся к атаке»: НАТО стянула войска к границам с Россией
Фото: URA.RUURA.RU

«Территория Прибалтики с запада Санкт-Петербурга кишит войсками НАТО. Они готовятся к атаке [России на Украину], прячась в лесах и болотах и опасаясь местного русскоязычного населения», — пишет издание «ИноСМИ» со ссылкой на французскую прессу.

Что еще делают солдаты НАТО на границе:

В Латвии командуют канадцы, в Литве — военные Германии. Американские солдаты дислоцированы в Польше вместе с румынским, хорватскими и британскими военными.

Предложения России по гарантиям безопасности включают в себя требования вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии. Такое требование Москвы о возвращении Альянса к конфигурации 1997 года озвучил глава МИД России Сергей Лавров.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что эскалации конфликта на Украине со стороны России не будет. Однако от НАТО требуется не расширяться на восток.

Армия,Войска,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,InoSMI.Ru,Le Figaro,
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