Новые поставки оружия из Лондона в адрес Киева в обход Германии станут «унижением» для Берлина, пишет в издании «Главред» руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

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По его словам, данный прецедент, когда самолеты ВВС Великобритании облетели небо над ФРГ, не случаен. Руководство Украины заранее разработало маршрут для получения вооружений, договорившись использовать воздушное пространство Швеции, Дании и Польши.

«Если будут новые поставки из Британии, и Германию опять будут облетать — это откровенное унижение для Берлина», — считает эксперт.

Он выразил уверенность в том, что Берлин не запрещал Лондону выполнять полеты через свою территорию.

«Им и русским специально показали, что решение есть, и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят все необходимое», — отметил Романенко.

Он также заявил о «легализации» маршрута в Прибалтике для получения оружия от Вашингтона.