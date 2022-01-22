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11 минут назад

На Украине рассказали о подготовке «унижения» для Германии

Новые поставки оружия из Лондона в адрес Киева в обход Германии станут «унижением» для Берлина, пишет в издании «Главред» руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

На Украине рассказали о подготовке «унижения» для Германии
Фото: ReutersReuters

По его словам, данный прецедент, когда самолеты ВВС Великобритании облетели небо над ФРГ, не случаен. Руководство Украины заранее разработало маршрут для получения вооружений, договорившись использовать воздушное пространство Швеции, Дании и Польши.

«Если будут новые поставки из Британии, и Германию опять будут облетать — это откровенное унижение для Берлина», — считает эксперт.

Он выразил уверенность в том, что Берлин не запрещал Лондону выполнять полеты через свою территорию.

«Им и русским специально показали, что решение есть, и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят все необходимое», — отметил Романенко.

Он также заявил о «легализации» маршрута в Прибалтике для получения оружия от Вашингтона.

Напомним, Берлин заблокировал передачу артиллерии из Эстонии на Украину. Власти Германии приняли такое решение, поскольку речь идет о вооружении немецкого производства. Как отметил представитель немецкого правительства, прямые поставки вооружений или их экспорт через третьи страны возможен лишь после получения специального разрешения.

Армия,Оружие,Юрий Романенко,
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