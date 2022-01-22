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12 минут назад

Постпред США в ООН назвала условие для военных мер против России

В случае эскалации вокруг Украины Вашингтон рассматривает военные меры против России помимо экономических санкций, заявила телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Постпред США в ООН назвала условие для военных мер против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий напомнил слова американского президента Джо Байдена о серьезных экономических последствиях для Москвы, если произойдет вторжение на Украину и спросил, «принимаются ли во внимание и военные контрмеры».

«Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа», — сказала Томас-Гринфилд.

Она напомнила, что Вашингтон работает с Киевом с 2014 года.

«Мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам», — сказала поспред.

По ее словам, США, помимо прочего, оказывают Киеву и консультационную поддержку.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, Москва не собирается нападать на Украину. По словам дипломата, РФ не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Киева.

«Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», — заключил он.

Армия,Войска,Сергей Рябков,Джозеф Байден,ООН,
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