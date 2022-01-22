Постпред США в ООН назвала условие для военных мер против России

В случае эскалации вокруг Украины Вашингтон рассматривает военные меры против России помимо экономических санкций, заявила телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Ведущий напомнил слова американского президента Джо Байдена о серьезных экономических последствиях для Москвы, если произойдет вторжение на Украину и спросил, «принимаются ли во внимание и военные контрмеры».
«Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа», — сказала Томас-Гринфилд.
Она напомнила, что Вашингтон работает с Киевом с 2014 года.
«Мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам», — сказала поспред.
По ее словам, США, помимо прочего, оказывают Киеву и консультационную поддержку.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, Москва не собирается нападать на Украину. По словам дипломата, РФ не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Киева.
«Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», — заключил он.