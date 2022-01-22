Постпред США в ООН назвала условие для военных мер против России

«Мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам», — сказала поспред.