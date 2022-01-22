Германия заблокировала передачу оружия из Эстонии на Украину

Берлин заблокировал передачу артиллерии из Эстонии на Украину, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на немецких и эстонских чиновников.

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Как говорится в издании, власти Германии приняли такое решение, поскольку речь идет о вооружении немецкого производства.

«В отличии от США, Британии, Польши и других союзников немецкое правительство запретило экспортировать смертоносное оружие напрямую на Украину», — следует из статьи.

Как отметил представитель немецкого правительства, прямые поставки вооружений или их экспорт через третьи страны возможен лишь после получения специального разрешения. По словам эстонского чиновника, правительство страны все еще пытается убедить ФРГ изменить мнение на этот счет.

Как подчеркивает Wall Street Journal, позиция Берлина говорит о разногласии в западном альянсе о ситуации вокруг Украины.

Ранее Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. СМИ предполагает, что Лондон предоставил партнерам переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.