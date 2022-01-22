Греция заявила о военной угрозе со стороны Турции

В Греции заявили, что страна является единственным государством в мире, членом Европейского союза и НАТО, которое встречается с угрозой войны со стороны Турции. По словам министра иностранных дел Никоса Дендиаса, Афины по этой причине должны иметь сильные вооружённые силы, очень сильную военную авиацию и большой военный флот. Выступление дипломата доступно на официальной странице Дендиаса в Facebook.

Фото: Facebook Facebook

Мы — небольшая страна, но у нас больше танков, чем у Франции и Германии вместе взятых. У нас военная авиация одна из самых больших. У нас больше 250 боевых самолётов 3-го и 4-го поколений, а мы не самая большая экономика в Европе, — заявил Дендиас.

Он добавил, что у Греции больше фрегатов, чем у Голландии. При этом политик отметил, что Европа не будет способна ответить военной силой в случае реальной угрозы стране — члену ЕС. Поэтому, по мнению Дендиаса, Европе следует создать свои войска.

Ранее в греческом городе Салоники местные жители забеспокоились из-за звуков неизвестного происхождения под одной из городских улиц. По словам очевидцев, необъяснимый феномен начался полтора месяца назад, но власти так и не установили причину явления. Об этом сообщает Daily Star.