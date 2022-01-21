Экс-глава Пентагона рассказал о причинах усиления России

"Наши внутренние разногласия и почти парализованный конгресс, наш очевидный уход с Ближнего Востока и, в более широком смысле, отказ от нашей длившейся 60 лет роли глобального лидера, а также позорное бегство из Афганистана — все это заставило многие страны подстраховаться и развивать более тесные экономические и политические связи и отношения в сфере безопасности как с Россией, так и с Китаем", — написал Гейтс написал в статье для газеты Financial Times.