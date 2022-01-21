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51 минуту назад

Экс-глава Пентагона рассказал о причинах усиления России

Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс считает, что позиции России усилились благодаря внутренним разногласиям в США и выводу американских войск из Афганистана, пишет News.ru.

Экс-глава Пентагона рассказал о причинах усиления России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наши внутренние разногласия и почти парализованный конгресс, наш очевидный уход с Ближнего Востока и, в более широком смысле, отказ от нашей длившейся 60 лет роли глобального лидера, а также позорное бегство из Афганистана — все это заставило многие страны подстраховаться и развивать более тесные экономические и политические связи и отношения в сфере безопасности как с Россией, так и с Китаем", — написал Гейтс написал в статье для газеты Financial Times.

Он также призвал власти США «сделать все возможное», чтобы затруднить положение России, якобы планирующей эскалацию ситуации вокруг Украины.

Армия,Роберт Гейтс,Пентагон,Financial Times,
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