Санду хочет договориться с РФ о выводе войск из Приднестровья

"С Россией у нас идет сложный, но необходимый диалог. В повестке много вопросов, некоторые из них мы надеемся решить быстро, другие более сложные. Мы обсуждаем проблему вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне. Мы бы хотели ускорить решение этого вопроса, есть и проблемы экономического характера", - сказала Санду, отметив, что республика заинтересована в устранении торговых барьеров, с которыми сталкиваются молдавским экспортеры на российском рынке.

После избрания президентом в ноябре 2020 года Санду неоднократно бывала с официальными и рабочими визитами в ряде стран ЕС, однако за все это время так и не посетила Москву. Премьер-министр Наталья Гаврилица, правительство которой было утверждено в августе прошлого года заявила, что о ее визите в Россию можно будет говорить только после заседания российско-молдавской межправительственной комиссии, которое планируется в марте нынешнего года. Свой первый зарубежный визит она совершила в Брюссель, где обсуждала финансовую помощь правительству и обязательства Молдавии перед ЕС, в отношении России она высказывалась за "активный и прагматичный диалог".