В НАТО заявили о намерении остаться на востоке

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила о намерении альянса остаться на востоке. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Лунгеску, страны НАТО не откажутся от «способности защищать и оборонять друг друга». «В том числе за счет присутствия сил в восточной части альянса», — добавила она, отметив, что альянс сохраняет бдительность и продолжает оценивать необходимость усиления восточной части.