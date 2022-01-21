Белый дом подтвердил планы по передаче Ми-17 Украине

Белый дом подтвердил информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.

Фото: NATO NATO

«Мы недавно уведомили конгресс о намерении поставить вертолеты Ми-17, так что я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Сообщалось, что США намерены передать пять вертолетов Украине, которые ранее были закуплены для Афганистана. В начале декабря в Киеве заявили, что хотели бы получить предназначавшиеся Афганистану боеприпасы, а также Ми-17, которые проходят техническое обслуживание на Украине.

Белый дом рассматривал варианты помощи Киеву, но они «не соответствуют пожеланиям» украинского министра обороны Алексея Резникова, заявлялось тогда.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам.

В Германии же заявили, что власти страны пока не планируют отправлять летальное вооружение Украине.