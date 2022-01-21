В Грузии заявили, что возобновлению авиасообщения с Россией мешает только пандемия

ТБИЛИСИ, 21 января. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции является единственным фактором, мешающим возобновлению прерванного в 2019 году авиасообщения между Грузией и Россией. Об этом сообщил в пятницу ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Восстановление полетов возможно, если будет готовность и желание российской стороны. Полеты с Грузией прерваны по инициативе России. Единственное, что мешает восстановлению полетов, - это пандемия. Других факторов мы не видим", - сказал он.

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Грузинские власти готовы начать обсуждение вопроса о восстановлении авиасообщения с РФ, если этого захочет российская сторона. "Наша позиция такова: этот вопрос (восстановления авиасообщения - прим. ТАСС) мы не раз обсуждали. Его обсуждали и во время последней встречи в пражском формате [с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным]. Если российская сторона заявит о готовности возобновить авиасообщение с Грузией, мы готовы начать обсуждать технические вопросы на уровне соответствующих ведомств и провести соответствующие встречи", - сказал Абашидзе.

Спецпредставитель премьера подчеркнул, что россиянам в Грузии опасность никогда не угрожала, не угрожает и сейчас. "Что же касается вопроса безопасности россиян, то я напомню, что туристам из России в течение долгих лет не угрожала опасность в Грузии. То же самое происходит и сейчас", - заключил он.

МИД РФ в пятницу распространил сообщение, в котором говорится, что Москва хочет нормализации отношений с Тбилиси, но этот процесс должен быть "улицей с двусторонним движением". В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки носит временный характер, а главным условием его отмены является стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности граждан РФ.