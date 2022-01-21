В Болгарии ответили России на требование вывести силы НАТО из страны

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна давно сделала выбор в пользу НАТО и будет сама решать вопросы своей обороны, сообщает Болгарское национальное телевидение. Так он отреагировал на один из пунктов предложения РФ по гарантиям безопасности, который подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.