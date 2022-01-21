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1 час назад

Премьер Болгарии ответил России на требование вывести силы НАТО из страны

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна давно сделала выбор в пользу НАТО и будет сама решать вопросы своей обороны, сообщает Болгарское национальное телевидение. Так он отреагировал на один из пунктов предложения РФ по гарантиям безопасности, который подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.

В Болгарии ответили России на требование вывести силы НАТО из страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Болгария — суверенное государство и мы давно сделали свой выбор, став членом НАТО. И поэтому мы решаем сами в координации с партнёрами, как организовать нашу оборону, — заявил премьер, выступая в парламенте.

По его словам, все страны-члены НАТО находятся в равных условиях и Вашингтонский договор не предусматривает какой-то отдельной их категории, для которых коллективная оборона применялась бы избирательно.

Европейская страна отказалась вступать в НАТО

Петков также призвал Российскую Федерацию оставаться приверженной конструктивному диалогу о деэскалации напряженности и работать в интересах безопасной Европы, основанной на верховенстве права, строгом соблюдении закона и международно-правовых обязательств.

Армия,В мире,НАТО,
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