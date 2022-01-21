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24 минуты назад

На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии

Бывший сотрудник СБУ Владимир Малык в эфире телеканала «Первый независимый» заявил, что Великобритания поставила на Украину старые противотанковые системы. По его словам, их срок годности истекает в этом году.

На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии
Фото: Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны Украины

«Оказывается, срок хранения этих комплексов составляет 20 лет. И он истекает в 2022 году. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются», — сказал Малык.

По его мнению, данное обстоятельство наводит на мысли, что вооружение нужно использовать «именно в 2022 году».

«Что это как не прямое принуждение к использованию комплексов, а это военный конфликт. Конечно, мне не хочется напрямую обвинять наших заморских партнеров в том, что они поставляют нам оружие для того, чтобы мы его успели использовать, пока не истекли сроки хранения», — отметил Мулык.

Ранее сообщалось, что Великобритания направила на Украину 30 солдат из своих элитных подразделений и около двух тысяч противотанковых ракет.

Армия,СБУ,
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