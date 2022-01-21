На Украине пожаловались на истекающий срок годности оружия из Британии

«Что это как не прямое принуждение к использованию комплексов, а это военный конфликт. Конечно, мне не хочется напрямую обвинять наших заморских партнеров в том, что они поставляют нам оружие для того, чтобы мы его успели использовать, пока не истекли сроки хранения», — отметил Мулык.