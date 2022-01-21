Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс восемь РСЗО «Смерч» и «Ураган» и готовятся к активным боевым действиям в регионе. Об этом заявила Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики со ссылкой на разведданные, передает РИА «Новости».

По словам представителя милиции, на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву Красноармейске было разгружено шесть единиц этих систем с кассетными боеприпасами.

Также сообщается, что за последние две недели в регион прибыли операции объединенных сил националистических подразделений «Правый сектор» (организация запрещена в России)*, а также снайперов из состава 74 разведывательного батальона и спецподразделения сил безопасности Украины «Альфа».

«По всей линии соприкосновения фиксируется усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотных летательных аппаратов. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах в зоне ООС (операции объединенных сил – ред.), отмечена активная поставка различных боеприпасов», — заявили в Народной милиции ДНР.

Кроме того, на полигоне в Анадоле на базе 25-й бригады украинских ВС проводится усиленная подготовка подразделений РХБЗ. Предполагается, что украинская сторона может использовать химическое оружие.

21 декабря 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области. Министр уточнил, что неустановленные химкомпоненты были доставлены для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман. По информации военного ведомства, в Донецкой области расположены около 120 сотрудников американских компаний, готовящих украинский спецназ.

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала тяжелое вооружение украинских войск в жилых районах, которые контролирует Киев. Об этом сообщила пресс-служба народной милиции.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение шести единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины в трех населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории», — написала пресс-служба народной милиции в своем telegram-канале.

Указано, что вблизи жилых районов Андреевки выявлен зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса», в жилом районе Мангуша — реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и три самоходные 152-миллиметровые гаубицы 2С3 «Акация», а также ракетный комплекс класса «земля-воздух» С-300 вблизи Володарского района.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Украину в подготовке шести диверсионных групп. Интервью с замначальника Народной милиции ДНР опубликовано в Telegram-канале RT.

«К нам поступили разведданные о том, что Украина готовит спецгруппы. Их шесть штук. Непосредственно занимаются ими как инструктора англичане», — заявил Басурин.

Он утверждает, что Киев планирует устроить диверсии на социальных объектах, взрывы на трансформаторных подстанциях и коммунальных сетях, теракты на химических предприятиях в ДНР и ЛНР.

«Украинские военные будут переодеты в форму бойцов Народной милиции, которая якобы своими руками будет это все делать. При них будут "присутствовать" Силы специальных операций РФ. Это все будет сниматься на камеру», — уверяет Басурин.

Далее, по его словам, появится «перебежчик» из ДНР, который расскажет журналистам, что теракты якобы устроил Донецк по приказу России.

«Потом это будут они показывать по всему миру, говорить о том, что с Россией нельзя говорить, Россия непосредственно принимает участие в гражданской войне на Украине. Все эти действия делаются для того, чтобы завлечь РФ и сделать ее стороной конфликта», — заявил представитель ДНР.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад незамедлительно ввести упреждающие санкции против России, которая, по его словам, ведет гибридную атаку против Киева. Резников уверен, что промедление в этом вопросе обернется для Европы масштабными потерями, поскольку конфликт между Россией и Украиной приведет к большим жертвам и спровоцирует наплыв беженцев.

«Это будет бедствие не только для Украины, но и для Европы, поскольку несколько миллионов мигрантов, наших беженцев, соберутся у украинско-польской границы и, вероятно, также у польско-немецкой», — предостерег глава Минобороны.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Кремль отрицает наличие агрессивных планов.

Власти Украины не планируют наступление на территории неподконтрольных Киеву республик Донбасса и надеются, что страны Запада помогут добиться дипломатического решения конфликта. С таким утверждением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своей колонке для газеты Le Figaro, опубликованной в понедельник.

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"Украина никогда не планировала и не планирует начинать военное наступление в Донбассе. Наоборот, с Францией и Германией в качестве посредников мы весь 2021 год потратили на поиск политико-дипломатических решений на основе минских договоренностей", - написал он.

Украинский министр призвал Россию продолжать дискуссию в уже существующих форматах и выразил обеспокоенность наличием близ украинской границы на территории РФ большого количества российских военнослужащих. Кулеба также высказал мнение, что "ужесточение политики Франции в отношении Москвы коренным образом изменит расчеты Кремля".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Великобритания перебросила на Украину 30 бойцов спецотряда. Они будут обучать украинских военных пользоваться новым противотанковым вооружением. Также в Киев поставили 2000 единиц оружия. Транспортный самолёт C-17 Королевских ВВС Великобритании сделал за неделю несколько рейсов между Лондоном и Киевом. Вместе с тем Россия привезла в Белоруссию ПВО дальнего действия С-400 «Триумф».

Телеканал Sky News сообщил, что 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Великобритании прибыли на Украину для подготовки местных военных. О перемещении транспортного самолёта британских ВВС C-17 стало известно по данным программы, отслеживающей перелёты. Она зафиксировала несколько рейсов между Великобританией и Украиной.

Таблоид Daily Express выяснил, что Специальная авиадесантная служба (SAS) приведена в режим готовности, чтобы эвакуировать официальных представителей британских структур на Украине в случае вторжения России. Также военные эксперты ведут подготовку украинских солдат на случай боевых действий.

Россия направила на учения в Белоруссию два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф». Их перевезли с Дальнего Востока по железной дороге.

«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — сообщили в Минобороны.

Россия призвала западные страны остановить переброску оружия на Украину. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передача вооружений украинским властям означает, что Запад готовит провокации.

По словам дипломата, Канада отправила в Киев более 200 спецназовцев «под предлогом охраны своего посольства». С 2014 по 2021 год США оказали Украине военную помощь на $2,5 млрд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за сообщениями о «российском вторжении» страны Запада пытаются скрыть свои подготовки к провокациям против Украины. Об этом она сказала на брифинге.

«Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе, военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, об этом свидетельствуют последние сообщения в СМИ, на которые ссылаются официальные структуры и источники.

«Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно уже, было организованно не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять с собой на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», — заявила Захарова.

Последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Заявления президента США Джо Байдена с угрозами в адрес России могут вселить в горячие головы властей Украины идею решить вопрос на юго-востоке страны силой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы полагаем, что они (жесткие заявления и угрозы в адрес РФ – прим. ВЗГЛЯД) никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе, и более того, все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока. Мы опасаемся в этой связи», – передает его слова РИА «Новости».

В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.

Политолог Федор Лукьянов заявил газете ВЗГЛЯД, что Байден, вероятно, «имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сообщил о проведении на следующей неделе консультаций с главами фракций по внесенному депутатами от КПРФ проекту обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР, затем его обсудит Совет Думы.

В своем Telegram-канале политик написал, что "правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу".

"Затем по итогам - рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы", - добавил он.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что считает необходимым искать решения, которые могут обеспечить безопасность граждан России и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР.

"Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать", - отметил Володин.

Он добавил, что сегодня видно "игнорирование минских соглашений президентом [Украины Владимиром] Зеленским".

"НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить", - подчеркнул Володин.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать содержание обращения депутатов Госдумы от КПРФ к главе государства с предложением признать независимость республик Донбасса. Он напомнил, что сначала этот проект должна рассмотреть нижняя палата парламента.

"Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - заявил Песков. Он подчеркнул, что сначала "в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято".