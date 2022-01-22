Президент Эстонии обвинил Россию в желании вернуться в 1997 год

Президент Эстонии Алар Карис назвал политической атакой предложения России к НАТО по гарантиям безопасности, в том числе по выводу сил альянса из Болгарии и Румынии. Об этом сообщается на сайте президента.

По его словам, Москва желает повернуть историю вспять, в 1997 год. Карис подчеркнул, что подобное возвращение истории во времена, пока НАТО не расширялось на восток — немыслимо и не произойдет, потому что альянс не примет такого решения. Он также отметил, что в НАТО будут решительно сопротивляться такого рода атакам.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала неприемлемым требование России о выводе войск альянса из Болгарии и Румынии. По ее словам, требования Москвы «разделят членов НАТО на первый и второй сорт». Альянс на такой шаг не пойдет, заявила она.