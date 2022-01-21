Украина перебросила в Донбасс "Смерчи" и "Ураганы"

Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган" и готовятся к наступлению. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости.

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"Командование <...> фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе", — отметил представитель ведомства.

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По его словам, такие выводы сделали в Донецке, основываясь на полученных разведданных.

"На железнодорожной станции в Красноармейске (подконтрольном Киеву. — Прим. ред.) осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и двух РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами", — добавили в Народной милиции ДНР.

Кроме того, сообщается, что на полигоне в районе населенного пункта Анадоль на базе 25 бригады ВСУ активно готовятся готовятся подразделения РХБЗ, что значит, вероятность совершения провокаций с использованием химических веществ сохраняется.

За последние две недели в Донецкой Республике также отмечалось прибытие в зону операции объединенных сил националистических подразделений «Правый сектор» (запрещено в РФ) и снайперов из состава 74 разведывательного батальона и спецподразделения СБУ "Альфа".

"По всей линии соприкосновения фиксируется усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотных летательных аппаратов. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах в зоне ООС (операции объединенных сил — Прим. ред.), отмечена активная поставка различных боеприпасов", — подчеркнул представитель ведомства.

Уточняется, что солдатам ВСУ передали две тысячи противотанковых гранатометов NLAW. Согласно предположениям, их получат штурмовые группы 25-й и 95-й десантных бригад и бойцы "нацбатов". В Донецке также обратили внимание, что британские инструкторы уже подготовили расчеты для применения этого оружия, а занятия проводились в 199 учебном центре ВСУ в Житомирской области.