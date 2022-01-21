Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о том, что Киев ведёт подготовку к эскалации вооружённого конфликта в Донбассе, перебрасывая к линии соприкосновения реактивные системы залпового огня.

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По словам Басурина, шесть единиц РСЗО «Смерч» и две единицы РСЗО «Ураган» были разгружены на железнодорожной станции Красноармейск. Кроме того, отмечается, что в зону проведения так называемой «операции объединенных сил» прибыли снайперы из состава 74 разведывательного батальона и спецподразделения СБУ «Альфа» и боевики «Правого сектора» *, отмечена активная поставка различных боеприпасов.

«Переброска украинским военным командованием противотанковых гранатометов «NLAW» и другого летального оружия, прибытие националистических батальонов на линию боевого соприкосновения еще раз подтверждает факт подготовки украинской армии к активным боевым действиям на Донбассе», - говорится в заявлении.

Ранее первый заместитель главного редактора «Свободной прессы» Захар Прилепин заявил, что восьмилетняя «война России с Украиной» прекратится в один миг, как только Москва признает ДНР и ЛНР.