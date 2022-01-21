Украина «отбила атаку противника» рядом с Крымом

Украинские военные провели тактические учения на одном из полигонов Херсонской области неподалеку от Крыма. Об этом сообщило командование объединенных сил ВС Украины на своей странице в Facebook.

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Военные тренировались защищать морское побережье во время наступательной операции противника.

В частности, боевые расчеты реактивной системы залпового огня «Град» (БМ-21) «выполнили задачу по подавлению и уничтожению бронетехники и живой силы условного противника».

Во время маневров военные использовали информацию артиллерийской разведки, которая изучила местность и выявила цели для удара, а также руководство, полученное от операторов разведывательного беспилотника.

«Аналогичные тренировки <…> проводятся регулярно. Именно поэтому солдаты всегда демонстрируют высокий уровень подготовки и координации, своевременно реагируя на все возможные угрозы», - заявил командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели масштабные учения по противовоздушной обороне в Херсонской области.