Великобритания перебросила на Украину бойцов элитного подразделения

Великобритания направила на Украину группу из 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций. Об этом пишет Sky News.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самолеты ВВС Великобритании на протяжении нескольких дней завозили оружие на Украину. По ее словам, было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности завезено порядка 460 тонн вооружений.

По данным Sky News, помимо около 2000 пусковых установок противотанковых ракет, на Украину была переброшена и группа из примерно 30 элитных британских военнослужащих.

Военные, относящиеся к рейнджерскому полку, «должны обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией», отмечает издание.

При этом на официальном сайте Минобороны Великобритании отмечается, что четыре батальона рейнджеров входят в состав Армейской бригады специальных операций. Военное ведомство рассчитывает, что эти подразделения будут «присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам».

«Батальоны рейнджеров состоят из добровольцев всех родов войск, они профессионально обучены», - отмечается на сайте ведомства.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Позднее западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину».