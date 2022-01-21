Антонов: НАТО готовится к стягиванию войск к границе России

НАТО постепенно стягивает свои войска к российским границам. При расширении на восток альянс размещает на новых территориях современную военную инфраструктуру для доставки личного состава ВС стран-членов организации и военной техники. Об этом заявил дипломат Анатолий Антонов, пишет URA.RU со ссылкой на аккаунт посольства России в США в Facebook.

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По его словам, вся коллективная оборона НАТО сосредоточена на восточном фланге. Альянс расширяет свои границы и «поглощает» новые территории, при этом размещая там современную военную инфраструктуру.

«Все это делается для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО», — отметил Антонов.

По его словам, страны Восточной Европы в настоящий момент строят склады и полигоны для размещения вооружений, создаются необходимые условия для наращивания военного присутствия. Посол подчеркнул, что США также ведут активную деятельность у российской территории, к примеру, заходят в Черное море, отрабатывают навыки использования стратегической авиации.