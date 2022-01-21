США рассказали о "наводящем ужас на Россию" истребителе

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "творит историю" и "наводит ужас на Россию".

Как сообщают РЕН ТВ, по мнению американских журналистов, таким образом F-35 продемонстрировал, что будет универсальным в случае военного конфликта с Россией или Китаем.

Авторы полагают, что использование истребителей пятого поколения на кораблях существенно усилит американский флот. В частности, его действия будут менее предсказуемыми для потенциального противника.

А о том, кто этот противник, журналисты даже не стали умалчивать - в материале прямо сказано о противостоянии США и России.