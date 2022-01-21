Посол Антонов: НАТО готовится к стягиванию войск к границе России

«Вся коллективная оборона альянса сосредоточена на т. н. восточном фланге. Безудержное расширение блока и поглощение все новых территорий сопровождается размещением там современной военной инфраструктуры. Все это делается для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО и потенциально может быть задействовано для ускорения доставки тяжелой военной техники и личного состава ВС стран-членов блока к границам нашей страны», — приводятся слова Антонова в аккаунте посольства России в США в Facebook.