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11 минут назад

Рассылка инструкций на случай войны началась в Киеве

Министерство культуры и информационной политики Украины стало рассылать функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию, в которой перечислены советы на случай начала военного конфликта. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на «Вести.ua».

Рассылка инструкций на случай войны началась в Киеве
Фото: ReutersReuters

По информации издания, центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве совместно с министерством обороны, государственной службой по чрезвычайным ситуациям и аппаратом главнокомандующего вооруженными силами составил брошюру на случай чрезвычайной ситуации и войны.

Всего в документе 14 страниц. В нем говорится, что ВСУ в состоянии обеспечить народу Украины защиту и эффективно сдерживать захватчиков. При этом авторы брошюры дали ряд советов для гражданских лиц на случай начала военного конфликта.

Гражданам Украины рекомендуют заранее подготовить свой дом к возможному началу военных действий. В документе говорится, что жителям страны необходимо сделать запасы воды и лекарств, узнать местонахождение ближайшего укрытия, подготовить документы, вещи и частный транспорт к эвакуации и продумать возможные альтернативные источники тепла и света, если произойдет отключение центрального отопления и энергоснабжения.

Армия,Войска,Министерство обороны,Минкультуры,РИА Новости,
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