Рассылка инструкций на случай войны началась в Киеве

Министерство культуры и информационной политики Украины стало рассылать функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию, в которой перечислены советы на случай начала военного конфликта. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на «Вести.ua».

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По информации издания, центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве совместно с министерством обороны, государственной службой по чрезвычайным ситуациям и аппаратом главнокомандующего вооруженными силами составил брошюру на случай чрезвычайной ситуации и войны.

Всего в документе 14 страниц. В нем говорится, что ВСУ в состоянии обеспечить народу Украины защиту и эффективно сдерживать захватчиков. При этом авторы брошюры дали ряд советов для гражданских лиц на случай начала военного конфликта.