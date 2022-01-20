В ДНР заявили о планах Украины подставить Россию терактами

Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ему поступили разведданные о провокациях в Донбассе, которые якобы готовит Киев. Об этом сообщает Russia Today.

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По словам Басурина, из разведданных следует, что Украина готовит шесть спецгрупп, цель которых - устроить диверсии на социальных объектах и теракты на химических предприятиях в ДНР и ЛНР. Он заявил, что подготовкой этих групп занимаются «инструкторы-англичане».

«Есть нюансы: украинские военные будут переодеты в форму бойцов Народной милиции, которая якобы своими руками будет это все делать. При них будут «присутствовать» Силы специальных операций РФ. Это все будет сниматься на камеру», - заявил Басурин.

Он добавил, что после этого появится «перебежчик», который «на камеру будет рассказывать, что непосредственно этим командовала РФ и все провокации сделаны нашими руками».

По его словам, эти кадры Киев планирует использовать, чтобы показать, «что с Россией нельзя говорить».

В декабре 2021 года Басурин заявлял о возможной провокации Киева с использованием опасных химических веществ в Донбассе. По его словам, эту провокацию планируют устроить на подконтрольной Киеву территории, чтобы «обвинить ДНР и в дальнейшем Россию».