Во время учений в Японском море крылатую ракету «Калибр» запустили с подлодки «Волхов» из подводного положения. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказалось видео учебных маневров.
Как уточняет канал, цель была поражена на тактическом поле Сюркум, которое расположено в Хабаровском крае. Перед запуском ракеты подводники скрытно выходили в назначенный район. Дальность стрельбы составила более 1000 километров.
В конце декабря 2021 года российские военнослужащие провели запуск крылатой ракеты «Калибр» с новейшей дизельной подводной лодки «Петропавловск-Камчатский».