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15 минут назад

Опубликовано видео запуска ракеты «Калибр» с подлодки «Волхов»

Во время учений в Японском море крылатую ракету «Калибр» запустили с подлодки «Волхов» из подводного положения. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказалось видео учебных маневров.

Как уточняет канал, цель была поражена на тактическом поле Сюркум, которое расположено в Хабаровском крае. Перед запуском ракеты подводники скрытно выходили в назначенный район. Дальность стрельбы составила более 1000 километров.

В конце декабря 2021 года российские военнослужащие провели запуск крылатой ракеты «Калибр» с новейшей дизельной подводной лодки «Петропавловск-Камчатский».

Армия,Войска,Оружие,Видео,RT на русском,
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