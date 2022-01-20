США начали подготовку войск для "цветных революций"

С 23 января армия США начнет особые учения своего спецназа для отработки действий во время так называемых "цветных революций". Речь идет об имитации ввода подразделений спецназа в "политически нестабильную" страну для свержения "нелегитимного правительства".

Фото: militarywatchmagazine militarywatchmagazine

Как сообщает militarywatchmagazine, учения пройдут в штате Северная Каролина на восточном побережье США. Военные будут тренироваться, чтобы вместе с партизанами и гражданами предполагаемой страны проводить рейды и устраивать засады. Интернет-издание отмечает, что характер этих учений не является полностью вымышленным, ведь США уже имеют опыт подобных действий: например, они использовали свой спецназ для поддержки повстанцев против правительства Ирака в 1990-х и начале 2000-х годов.

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Наиболее известным примером недавнего времени являются действия спецназа США в Сирии, где американские силы вместе с местными боевиками способствовали массовым хищениям нефти для продажи за границу, при этом лишая сирийские власти доходов. В этом регионе спецназ США столкнулся с тем, что российская армия, наоборот, активно поддерживала официальное правительство Сирии.

Другие примеры, когда спецподразделения или консультанты США участвовали в "цветных революциях", включают в себя такие страны, как Ливия, Индонезия, Судан, Украина. При этом риторика официальных лиц США иногда намекает на якобы нелегитимность правительств Ирана, Венесуэлы, Сирии, Северной Кореи, Мьянмы, Никарагуа и даже России. Характерно, что при администрации Дональда Трампа в том числе и Китай начали характеризовать подобной риторикой. Многие эксперты считают действия спецназа США во время "цветных революций" одним из инструментов, с помощью которых Америка расширяет сферу своего влияния и добивается выгодных ей целей.