Захарова: Великобритания несколько дней завозит на Украину оружие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самолеты ВВС Великобритании на протяжении нескольких дней завозят оружие на Украину. Об этом сообщают «Известия».
«Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», — сказала представитель министерства иностранных дел РФ на брифинге.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале о том, что маршрут, который выбрали самолеты ВВС Великобритании для поставок вооружения на Украину, якобы связан с российским газопроводом «Северный поток - 2».
Парламентарий опубликовал карту с курсом британских воздушных судов, на которой видно, что самолеты следуют, избегая воздушное пространство Германии.