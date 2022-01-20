Захарова: Великобритания несколько дней завозит на Украину оружие

«Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», — сказала представитель министерства иностранных дел РФ на брифинге.