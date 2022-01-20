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1 час назад

Южная Корея представила конкурента российского "Спрута"

Южнокорейская компания Hanwha Defense готова предложить индийской армии в рамках объявленного конкурса свой легкий танк K21-105. Об этом пишет издание Janes.

Южная Корея представила конкурента российского "Спрута"
Фото: hanwha-defense.co.krhanwha-defense.co.kr

Напомним, Индия сообщила о желании приобрести 350 легких танков весом до 25 тонн. Как считают эксперты, такое решение страна приняла после приграничных столкновений с Китаем.. Индия хотела бы иметь бронемашину, способную нести несколько систем вооружения разного калибра.

Janes сообщает, что Hanwha Defense готова установить на легкий танк K21-105 активные и пассивные средства поражения. Все будет зависеть от потребности заказчиков.

Южнокорейская компания предлагает K21-105 с системами предупреждения о лазерном излучении, автоматического обнаружения и тушения пожара и другими функциями.

Перспективный танк создан на базе шасси БМП K21. Вес машины - 29 тонн. На ней стоит орудие калибра 105 миллиметров.

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