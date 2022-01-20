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1 час назад

Прибывших в Беларусь российских военных показали на видео

Первые подразделения российских войск Восточного военного округа прибыли в Белоруссию для принятия участия в проверке сил реагирования Союзного государства. Видео публикует портал «Ruptly» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Российские военные прошли комбинированным маршем со штатной техникой и вооружением на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач. Стоит отметить, что мероприятия по проверке сил реагирования Союзного государства пройдут в Белоруссии в два этапа. Будут выполнены переброска и создание группировок войск, а также организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, границы в воздушном пространстве и проверка находящихся на боевом дежурстве подразделений ПВО и другие мероприятия. Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля и будет включать в себя совместное учение «Союзная решимость-2022», в рамках которого будут отработаны действия по пресечению внешней агрессии, противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Армия,Видео,Министерство обороны,
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