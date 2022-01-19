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1 час назад

Российские войска впервые вооружили ЗРК « Бук-М3»

В России 8-ю общевойсковую армию впервые вооружили ЗРК «Бук-М3» для отражения возможного нападения южных сил НАТО.

Российские войска впервые вооружили ЗРК « Бук-М3»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как отмечается, 8-я общевойсковая армия входит в сосав Южного военного округа и защищает Ростовскую область, Кавказ и Крым. Такое решение было принято на фоне постоянных учений по бомбометанию со стороны Украины.

«С юго-западного направления неоднократно производилась имитация бомбометания и пуска ракет по территории России. Поэтому современные противовоздушные системы там особенно актуальны», — рассказал бывший заместитель главы МИД России Сергей Орджоникидзе.

ЗРК «Бук-М3» являются самыми совершенными системам ПВО в своём классе. Вооружение этими комплексами ЮВО надёжно закрывает от ракетного удара со стороны южных сил противника.

Армия,Сергей Орджоникидзе,НАТО,МИД,
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