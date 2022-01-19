«Никаких обещаний Россия не давала»: появятся ли у Минска ядерные ракеты

США обеспокоены, что после изменения белорусской конституции на территории республики могут появиться российские ядерные силы. Такую возможность формально может дать исключение из основного закона пункта о стремлении к нейтралитету и безъядерной зоне. Более того, в Минске уже отмечали готовность вернуть ядерное оружие в республику. Эксперты по-разному оценивают шансы на подобный сценарий, исключая серьезную реакцию Запада в случае появления ядерных ракет РФ в Белоруссии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Опасения со стороны США были высказаны высокопоставленным представителем Госдепартамента в ходе телефонного брифинга, передает РИА "Новости". С точки зрения ведомства, обновление конституции Белоруссии страны также не исключает и появления обычных российских вооружений.

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Возможность такого сценария Вашингтон связывает с тем, что ряд поправок к конституции Белоруссии могут быть истолкованы как "открывающие путь России к размещению гарнизонных сил" в союзной стране. Правда, какие именно изменения вызывают беспокойство США, в ведомстве так и не пояснили.

"Дискуссии о ядерном оружии в Белоруссии [президент страны Александр] Лукашенко начал в ноябре. Когда такой как Лукашенко лидер говорит о ядерном оружии, необходимо быть внимательными", - подчеркнул представитель Госдепа.

Что вызывает тревогу США

Белоруссия отказалась от ядерных вооружений еще в 1992 году. Именно тогда Минск присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерной державы, а к 1994 году получил от России, Великобритании и США гарантии безопасности в обмен на отказ от данного типа вооружений.

К 1996 году с территории республики были вывезены последние межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь", полностью освободив Белоруссию от ядерного наследия советской эпохи.

В ноябре прошлого года Лукашенко не исключил, что ядерные вооружения могут вернуться в республику. По его словам, такой сценарий возможен, если Германия откажется принять американские ядерные ракеты и США разместят соответствующее оружие в Польше.

"Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы на территории Беларуси к этому готовы. Я, как рачительный хозяин, ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте", - отметил Лукашенко, намекая на сохранение советской ядерной инфраструктуры в республике.

Соответствующие заявление белорусский президент сделал на фоне продолжения работы спецкомиссии государства над изменением конституции государства, которые станут ответом на политический кризис 2020 года. Проект поправок был представлен в конце декабря прошлого года, и ряд его новых положений действительно можно трактовать как открытие возможности для расширения военно-политического сотрудничества Минска и Москвы, в том числе и в ядерных вопросах.

Речь идет об исключении из основного закона государства такого пункта, как стремление государства к нейтралитету и безъядерной зоне.

Формально принятие такого изменения снимает ограничения для появления военных баз России в Белоруссии - и ядерного оружия.

Как отметил в беседе с "Газетой.Ru" политолог Андрей Сузальцев, в проекте изменений конституции Белоруссии остается нейтральная фраза, что с территории республики никогда не будет осуществляться агрессия, но тут может речь идти и об ответном ударе, так что шанс на размещение появляется.

Появится ли в Белоруссии ядерное оружие

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты по-разному оценивают перспективы размещения российских ядерных сил в соседней республике, даже в случае изменения конституции с учетом предлагаемых поправок. Например, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов считает такой сценарий возможным.

"Наш ответ на политику НАТО, которая формулируется на достаточно высоком уровне, имеет общий характер. В нем не уточняется, какое именно оружие и где может быть размещено в ответ на действия альянса. Поэтому можно допустить и такой сценарий, при котором на территории Белоруссии будет размещено ядерное оружие. По сути, никаких общений и обязательств в данном случае Россия не давала - это вопрос военного сотрудничества Москвы и Минска", - отметил эксперт.

С этим отчасти согласен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, США уже размещают ядерное оружие в Европе, так что почему Россия не может сделать то же самое.

"Если Вашингтон откажется от этого, то и Москва не будет этого делать. Учитывая, что Россия постоянно призывает США размещать соответствующие вооружения только на своей территории или морских носителях. Так что теоретически возможность появления ядерного оружия в Белоруссии есть", - добавил эксперт. Вместе с тем политолог Андрей Суздальцев уверен, что на самом деле это вряд ли будет выгодно России.

По его мнению, размещение ядерного оружия в Белоруссии не имеет никакого смысла.

"У России есть форпост в виде Калининградской области, где уже стоят "Искандеры" и, скорее всего, именно там появится первая система С-500. Этот регион, в частности, защищает Белоруссию с запада, поэтому даже технически нет смысла размещать ядерное оружие непосредственно в республике. Лукашенко прежде говорил о готовности разместить в стране подобные российские вооружения, но делал он это не с целью решения каких-то геополитических задач, с которыми сталкивается Россия, а для закрепления и поставки под охрану собственной власти. По сути, он пытается на российских штыках удержаться в должности президента, что тоже необходимо учитывать", - подчеркнул эксперт.

Как ответит Запад

На данный момент между Россией и Белоруссией не ведется никаких официальных переговоров относительно размещения российских ядерных или обычных сил в республике. В Москве по большей части приветствовали готовность Лукашенко к получению ядерного оружия, но никаких действий на этом фоне так и не последовало.

Если рассматривать теоретическую возможность такого решения, вряд ли оно будет позитивно воспринято со стороны США или НАТО. Однако, с точки зрения Алексея Арбатов из ИМЭМО РАН, вряд ли стоит ждать какую-либо жесткую реакцию от коллективного Запада.

"Вероятно, ответом будет большая пропагандистская волна. Никакого другого дополнительного ответа, скорее всего, ожидать не стоит.

На территории Западной Европы уже есть американское тактическое ядерное оружие, а у России на территории союзников по ОДКБ нигде его нет. Так что эмоции у Запада будут, но никакой серьезной реакции, например, размещения ядерного оружия США в Польше, я не предвижу", - указал эксперт.

В то же время Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований считает, что западные страны, вероятно, попытаются не допустить реализации такого сценария.

"Для этого они будут продолжать давление на Россию, обещая очень мало чего-то позитивного и много негативного. В частности, попытаются работу по гарантиям безопасности, предложенным Россией, перевести на такие направления, чтобы не было ни гарантий, ни безопасности, но были переговоры - самим в это время продолжать что-то делать, рассчитывая на то, что Москва не будет отвечать, ожидая какого-то результата от диалога", - резюмировал эксперт.