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1 час назад

В МИД РФ призвали Вашингтон отказаться от поставок вооружений Киеву

Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В МИД РФ призвали США отказаться от поставок вооружений Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений и инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, проведения учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую угрозу», - сказал Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Дипломат добавил, что Вашингтону стоит вместо этого заняться конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США распространяют дезинформацию о якобы подготовке Россией провокации для «вторжения на Украину».

Глава МИД РФ также отметил, что Украина находится под внешним управлением США и Вашингтон может заставить Киев выполнять Минские договоренности.

Армия,Сергей Рябков,Сергей Лавров,Валдайский клуб,МИД,
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