В МИД РФ призвали США отказаться от поставок вооружений Киеву

«Мы подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений и инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, проведения учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую угрозу», - сказал Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».