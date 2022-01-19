Британия поставила Украине тысячи противотанковых ракет

Великобритания поставила Украине несколько тысяч лёгких противотанковых ракет. Об этом сообщил замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи.

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«Мы направили украинским Вооружённым силам тысячи лёгких противотанковых ракет», — приводит РИА Новости сообщение.

Как подчёркивается, «украинцы — гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны».