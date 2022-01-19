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35 минут назад

Военные опровергли отключение электричества в Волгограде из-за танка

Информация о том, что якобы танк въехал в ЛЭП и оставил без электричества шесть поселков в Волгоградской области не соответсвует действительности. Ранее в интернете распространяли зрелищное видео с танком, которое вызвало волну негодования. Об этом сообщают в Южном военном округе.

Военные опровергли отключение электричества из-за танка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На видео танк Т-90, а танков данной модификации в Волгоградском соединении нет», – пояснили в ЮВО.

18 января ажиотаж в интернете вызвало видео, на котором танк врезается в ЛЭП. В этот же день в шести районах было отключение света, и пользователи сопоставили два факта и сделали вывод, что во всем виноват танк.

В Россетях официально объяснили неполадки со светом почти у пяти тысяч абонентов тем, что в опору ЛЭП въехал транспорт, какой именно, не уточнили, сообщает ТАСС.

Армия,Россети,ФедералПресс,ИТАР-ТАСС,
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