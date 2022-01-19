На Украине отгородятся от Белоруссии колючей проволокой

Киев опубликовал видео масштабных работ на границе - украинские военнослужащие устанавливают новый забор и разматывают «егозу».

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Запасы, судя по ролику, внушительные - ее завозят грузовиками. Правда, точное место работ по укреплению границы не указано.

Киев пошел на обострение отношений с Минском в разгар кризиса с мигрантами, которые через Белоруссию пытались попасть в Польшу. Офис Владимира Зеленского даже анонсировал учения с силами территориальной обороны - якобы для борьбы с нелегалами.