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22 минуты назад

На Украине решили отгородиться от Белоруссии колючей проволокой

Киев опубликовал видео масштабных работ на границе - украинские военнослужащие устанавливают новый забор и разматывают «егозу».

На Украине отгородятся от Белоруссии колючей проволокой
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Запасы, судя по ролику, внушительные - ее завозят грузовиками. Правда, точное место работ по укреплению границы не указано.

Киев пошел на обострение отношений с Минском в разгар кризиса с мигрантами, которые через Белоруссию пытались попасть в Польшу. Офис Владимира Зеленского даже анонсировал учения с силами территориальной обороны - якобы для борьбы с нелегалами.

Правда, со временем риторика изменилась, и теперь Украина ждет российского вторжения, в том числе со стороны Белоруссии. О том, что таких планов у Москвы нет, Кремль заявлял неоднократно.

Армия,Владимир Зеленский,
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