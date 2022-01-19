В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
2 часа назад

Россия перебросит в Беларусь зенитные системы С-400

Два дивизиона зенитных комплексов С-400 "Триумф" ВКС России будут переброшены в Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Также к соседям отправятся 12 истребителей Су-35 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.

Россия перебросит в Беларусь зенитные системы С-400
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Первый этап проверки продлится до 9 февраля. До этого срока запланирована передислокация сил и создание в короткий срок группировок сил на назначенных направлениях, организация защиты и обороны важных объектов, охрана воздушных границ Союзного государства - в том числе в рамках единой региональной системы ПВО РБ и РФ. Также будет проверена способность сил ПВО защитить важные объекты на белорусской территории.

- Подразделения Восточного военного округа и белорусской армии проведут контрольные занятия по огневой подготовке и другим дисциплинам, тактические учения на различных полигонах с отработкой обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, - рассказал Фомин.

Численность участников учения и количество задействованных систем вооружения не превышают подлежащие уведомлению параметры, установленные Венским документом 2011 года, подчеркнул замминистра.

Армия,Оружие,Александр Фомин,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители