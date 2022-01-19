США передадут Украине афганские вертолеты

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассчитывают получить новые вертолеты, в том числе пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ, в рамках военной помощи США. Об этом сообщает Defence Blog.

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По данным портала, США предоставят Украине шесть вертолетов, ранее принадлежавших ВВС Афганистана. Ожидается, что их первая партия поступит Украине весной 2022 года.

По сообщениям афганских СМИ, около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС сейчас находятся за пределами страны и их судьба остается неизвестной.

Scramble Magazine писал, что эти вертолеты использовались для бегства афганских чиновников и военнослужащих в соседние страны, такие как Таджикистан и Узбекистан.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Великобритания начинает поставлять Украине новое легкое противотанковое оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

Как писала The Guardian, «небольшое количество» британских военнослужащих приедет на Украину, чтобы обучить местных военных использовать эти системы.

Уоллес подчеркивал, что системы носят оборонительный характер. Эксперты заявили The Guardian, что британцы, скорее всего, отправят на Украину легкое противотанковое оружие нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.