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1 час назад

США обеспокоились из-за военных учений России и Белоруссии

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон обеспокоен военными учениями России и Белоруссии. Об этом она рассказала в интервью The Washington Post, передает РИА Новости.

США обеспокоились из-за учений России и Белоруссии
Фото: ReutersReuters

По ее словам, Соединенные Штаты также выражают обеспокоенность военным наращиванием России на границе с Украиной. Американский дипломат отметила, что все это сигнализирует Вашингтону об агрессивном настрое Москвы по отношению к Киеву.

«Это не просто одно действие, это аккумуляция действий и интенсивности действий», — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о возможном нападении России на Украину «в любой момент». Как сказала Псаки, позиция США заключается в том, что у России есть два пути: дипломатический и «другой».

«России самой предстоит определить, по какому пути она пойдет, и последствия будут серьезными, если они не пойдут путем дипломатии», — предупредила она, добавив, что США пока не исключают никаких мер против Москвы.

Армия,Администрация США,ООН,Washington Post,РИА Новости,
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