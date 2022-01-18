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1 час назад

В НАТО определились с ответным шагом на союз России и Китая

Россия и Китай наращивают военную мощь – чтобы противостоять им, Североатлантическому альянсу необходима модернизация. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Берлине на дискуссии, которая организована Фондом Кербера и еженедельником Der Spiegel, передает РИА «Новости».

В НАТО определились с ответным шагом на союз России и Китая
Фото: ReutersReuters

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По словам Столтенберга, НАТО приходится одновременно следить за множеством угроз: укреплением военного потенциала России и Китая, киберугрозами, КНДР, пролиферацией ядерного оружия и др.

«Поэтому мы должны сотрудничать с северо-американцами, поэтому мы должны модернизировать наш альянс, и мы делаем это», - заявил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что альянс нуждается в укреплении европейского оборонного потенциала, повышении боеготовности, новых самолетах и кораблях. По его словам, Европе необходима «более конкурентоспособная оборонная промышленность».

Столтенберг отметил, что уже сейчас в НАТО «больше инвестируют в киберзащиту, новые современные технологии».

В феврале 2021 года генеральный секретарь Североатлантического альянса включил Россию и Китай в перечень основных вызовов, с которыми сталкиваются НАТО и ЕС. Также среди угроз он назвал терроризм, кибератаки и изменение климата.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,РИА Новости,Spiegel,
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